Ucraina: 'nella centrale da 24 ore, i russi non li fanno uscire'

ROMA, 04 MAR - I soldati russi "non fanno entrare né uscire nessuno" dalla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, "alcuni lavoratori stanno là dentro da 24 ore ma non possono andare via". Lo ha raccontato Alexandra, una dipendente che lavora nell'impianto attaccato stanotte, parlando al telefono con il giornale spagnolo El Pais. "Ieri i responsabili della centrale ci hanno detto che avremmo potuto lavorare con normalità perché era sotto controllo dell'esercito ucraino. E' arrivato il turno del mattino e dopo 24 ore loro sono ancora lì, non li fanno uscire", ha aggiunto. Lei ha cercato di avvicinarsi alla centrale stamattina ma le truppe russe le hanno detto che hanno preso il controllo dell'impianto e che non fanno entrare nessuno.

