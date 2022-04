WASHINGTON, 12 APR - L'ex presidente americano Barack Obama ha parlato per la prima volta della guerra in Ucraina e del presidente russo Vladimir Putin in un'intervista esclusiva al talk show della Nbc Today. "Putin in Ucraina è stato sconsiderato come mai avremmo potuto vedere otto, dieci anni fa. Ma il pericolo c'è sempre stato", ha detto Obama secondo un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda domani.

