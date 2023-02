Ucraina: Onu, servono 5,6 mld dollari per aiuti umanitari

GINEVRA, 15 FEB - Le Nazioni Unite hanno lanciato oggi un appello per la raccolta di 5,6 miliardi di dollari in aiuti umanitari nel 2023 da destinare all'Ucraina per alleviare la difficile situazione di milioni di persone colpite dal conflitto. "A quasi un anno di distanza, la guerra continua a provocare quotidianamente morte, distruzione e spostamenti (di persone, ndr) su una scala sconcertante", ha affermato in un comunicato il capo delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari, Martin Griffiths, secondo il quale i fondi dovrebbero aiutare più di 15 milioni di persone.

