Ucraina: per Kiev Gerusalemme possibile luogo negoziati

TEL AVIV, 07 MAR - Il governo ucraino considera Gerusalemme come luogo possibile per lo svolgimento di negoziati con la Russia. Lo ha detto - secondo i media - l'ambasciatore ucraino in Israele Yevgen Kornichuk che ha ringraziato il premier Naftali Bennett e il suo governo per gli sforzi di mediazione di questi giorni. Kornichuk ha poi aggiunto di non essere sicuro che la mediazione sia stata utile, ma "il fatto che Bennett sia partito di sabato per parlare di pace è senza precedenti".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA