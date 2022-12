Ucraina: Putin ha incontrato i vertici militari

MOSCA, 17 DIC - Il presidente russo, Vladimir Putin, ieri ha avuto colloqui per tutta la giornata con i responsabili della campagna militare in Ucraina: riunioni alle quali hanno partecipato, fra gli altri, il ministro della Difesa, Serghiei Shoigu e il capo di stato maggiore, Valeri Gerassimov, e i vari comandanti militari che sono stati ascoltati dal presidente separatamente. Lo fa sapere Cremlino in un comunicato. "Mi piacerebbe sentire le vostre proposte sulle azioni da compiere nel breve e medio termine", ha detto Putin durante la riunione.

