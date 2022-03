Ucraina-Russia, negoziati rinviati a stasera. E si continua a combattere, Mosca annuncia la presa della città di Kherson

Il Cremlino ha annunciato che una delegazione russa è pronta a continuare i colloqui di pace con l'Ucraina mentre l’invasione di Mosca del paese filo-occidentale entra nel suo settimo giorno. La delegazione russa arriverà nel tardo pomeriggio di oggi ai colloqui con i rappresentanti dell’Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry

Peskov stando alla Tass. «La nostra delegazione sarà lì nel tardo pomeriggio. [Aspetterà] i negoziatori ucraini. La nostra delegazione sarà pronta per continuare la conversazione stasera», ha sottolineato. Il portavoce del Cremlino ha rifiutato di chiarire il luogo dell’incontro.

Almeno 21 persone sono morte e altre 112 sono rimaste ferite nei cannoneggiamenti russi su Kharkiv: lo rende noto il sindaco della città del nord-est dell’Ucraina, dove nella notte sono atterrati paracadutisti russi, citato dalla Bbc. Un missile russo ha colpito nella prima mattinata di oggi un palazzo della polizia e un’università nella stessa Kharkiv. Il governatore della regione, Oleg Synegubov, afferma che «il nemico russo ha subito perdite significative».

Notizie contraddittorie sulla città portuale meridionale ucraina di Kherson, vicina alla Crimea, che le forze armate russe stamani hanno asserito di aver completamente conquistato: il sindaco della città su Facebook ha dichiarato: «Siamo ancora ucraini. Siamo saldi». Il governatore della regione di Kherson ha detto da parte sua che la città è «circondata» dai russi, di fatto contraddicendo la notizia della conquista. Entrambe le fonti ucraine sono riportate dalla Bbc.

La Commissione europea propone di attivare la direttiva per la protezione temporanea per dare assistenza immediata alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Agli sfollati sarà concesso un permesso di soggiorno e l’accesso all’istruzione e al mercato del lavoro. «L'Europa è al fianco di coloro che hanno bisogno di protezione. Tutti coloro che fuggono dalle bombe di Putin sono i benvenuti in Europa. Offriremo protezione a chi cerca riparo e aiuteremo chi cerca un modo sicuro per tornare a casa». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

«No, non stiamo entrando in guerra. Stiamo rispondendo ad una richiesta di aiuto, fornendo supporto. E’ un paese invaso da Putin, è legittima difesa anche perché cittadini russi stanno protestando. Non stiamo entrando in guerra, stiamo facendo arretrare Putin», ha detto stamattina il ministro degli esteri Luigi Di Maio, rendendo noto che l’ambasciatore Zazo «stanotte ha portato fuori da Kiev circa 100 nostri connazionali, 20 minori e circa 10 neonati».

La Spagna invierà direttamente alla resistenza ucraina «materiale militare offensivo» per far fronte all’invasione russa: è quanto annunciato in Parlamento dal premier, Pedro Sánchez. Queste armi si aggiungeranno a quelle che la Spagna destina a un fondo comune europeo.

Sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall’invasione russa in Ucraina iniziata giovedì scorso. Lo hanno detto le Nazioni Unite, secondo quanto riporta la Bbc, precisando che tra i morti dovrebbero esserci 13 bambini. Ma secondo un portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Liz Throssell, i morti reali dovrebbero essere molti di più.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto appello agli ebrei di tutto il mondo perché non restino in silenzio di fronte all’attacco russo all’Ucraina. «Mi sto rivolgendo ora agli ebrei nel mondo. Non vedete quello che sta succedendo? Per questo è importante che milioni di ebrei in tutto il mondo non restino in silenzio proprio ora» ha esortato Zelensky, egli stesso di famiglia ebraica.

La banca russa Sberbank ha deciso di lasciare il mercato europeo in risposta all’esclusione da oggi dal sistema Swift di 7 banche russe, deciso dall’Ue. Nella lista delle banche colpite non c'è per ora Gazprombank.

Nella notte l’atteso primo discorso sullo Stato dell’Unione di Joe Biden al Congresso degli Stati Uniti. Accolto da una standing ovation e da applausi bipartisan, il presidente americano ha mandato messaggi chiari a Vladimir Putin, definendolo un «dittatore» che «pagherà un prezzo alto» per l'invasione dell’Ucraina. Poi l’annuncio anche della chiusura dello spazio aereo Usa alle compagnie russe.

