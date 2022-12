WASHINGTON, 09 DIC - Nuove sanzioni Usa a tre entità basate in Russia in prima linea nell'acquisizione e nell'uso di droni iraniani in Ucraina: lo ha annunciato in un briefing il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, che ha anche ufficializzato un nuovo pacchetto di aiuti Usa per l'Ucraina da 275 milioni di dollari per rafforzare la difesa aerea di Kiev contro i droni lanciati dai russi:

