Ucraina: Scholz, avanti con nostro sostegno militare a Kiev

ROMA, 02 AGO - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha respinto le accuse secondo le quali la Germania avrebbe ridotto il proprio sostegno militare all'Ucraina e ha promesso di continuare a fornire assistenza al Paese. In un'intervista con il giornale canadese The Globe and Mail citata dall'agenzia di stampa Ukrinform, Scholz ha detto di attenersi "ai fatti", stando ai quali la Germania ha consegnato armi e munizioni all'Ucraina a partire dai primi giorni dell'attacco di Mosca contro Kiev. Il cancelliere ha sottolineato che si è trattato di una completa inversione di tendenza rispetto "alla politica ferrea di tutti i governi federali tedeschi: nessuna esportazione di armi nelle aree di crisi". Scholz ha ricordato quanto fornito all'Ucraina: sistemi anti-carro e anti-aerei, mine, cannoni, tonnellate di munizioni e aiuti non letali, passando poi a sistemi di più alto valore, evidenziando che gli ucraini sono addestrati su attrezzature nuove e più sofisticate in diverse località della Germania. "Continueremo a fornire questo supporto all'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha concluso.

