Ucraina: Scholz, Occidente eviti una nuova guerra fredda

ROMA, 05 DIC - L'Occidente deve evitare di creare una nuova guerra fredda dividendo il mondo in blocchi: lo scrive il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un articolo di opinione pubblicato oggi sulla rivista Foreign Affairs. Scholz sottolinea che bisogna compiere "ogni sforzo" per costruire nuove partnership e, indicando la Cina e la Russia come due Paesi che rappresentano una minaccia per un mondo multipolare, sostiene la necessità di rafforzare l'unità europea e transatlantica. "I periodi di relativa pace e prosperità nella storia dell'umanità, come quello che la maggior parte del mondo ha vissuto all'inizio dell'era post-Guerra Fredda, non devono essere rare parentesi o semplici deviazioni da una norma storica in cui la forza bruta detta le regole", scrive il cancelliere, secondo il quale "il mondo si trova di fronte a un Zeitenwende (punto di svolta, ndr): uno spostamento tettonico epocale". "Anche se non possiamo riportare indietro le lancette dell'orologio, possiamo comunque invertire la tendenza all'aggressione e all'imperialismo - prosegue Scholz -. Il mondo complesso e multipolare di oggi rende questo compito più impegnativo. Per portarlo a termine, la Germania e i suoi partner nell'Ue, negli Stati Uniti, nel G-7 e nella Nato devono proteggere le nostre società aperte, difendere i nostri valori democratici e rafforzare le nostre alleanze e partnership". Ma bisogna anche "evitare la tentazione di dividere ancora una volta il mondo in blocchi - conclude -. Ciò significa fare ogni sforzo per costruire nuovi partenariati, in modo pragmatico e senza paraocchi ideologici. Nel mondo di oggi, densamente interconnesso, l'obiettivo di far progredire la pace, la prosperità e la libertà umana richiede una mentalità e strumenti diversi. Sviluppare questa mentalità e questi strumenti è, in ultima analisi, l'obiettivo della Zeitenwende".

