Ucraina, Trump: "Rischio guerra mondiale, Putin determinato"

NEW YORK, 12 MAR - Donald Trump mette in guardia: quanto sta accadendo in Ucraina "potrebbe portare alla terza guerra mondiale". Dal South Carolina, l'ex presidente Usa prevede che le cose "andranno di male in peggio" e questo anche perché "non abbiamo nessuno che possa parlare con lui. Avevate in me qualcuno che poteva parlarci: nessuno è stato più duro di me con la Russia", afferma Trump definendo il presidente russo Vladimir Putin come una persona motivata a determinata. "Non sarebbe mai dovuto accadere. Se avesse avuto rispetto per il nostro presidente non sarebbe mai accaduto", osserva il tycoon.

