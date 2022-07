ISTANBUL, 06 LUG - "Stiamo facendo del nostro meglio per ottenere nel futuro prossimo risultati positivi" sull'apertura di corridoi per l'esportazione del grano dall'Ucraina. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, riferisce lo stesso ministero. Akar ha fatto anche sapere che ci potrebbero essere nuovi incontri tra delegazioni di Ankara e Mosca, o in Turchia o in Russia, per discutere della questione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA