Ucraina, un rapporto dell'Osce: «Prove di violazione dei diritti umani da parte della Russia»

Il tema dei diritti umani e dei crimini di guerra torna con prepotenza nella cronaca del conflitto in Ucraina, fra accuse e smentite di violenze e violazioni da parte di entrambi gli schieramenti. Infuriano intanto sul campo i combattimenti, concentrati soprattutto sulla città assediata di Mariupol dove gli scontri hanno preso di mira l'impianto siderurgico di Azovstal, mentre centinaia di migliaia di civili attendono di fuggire, ma restano intrappolati per la mancanza di corridoi umanitari.

Un rapporto dell’Osce denuncia «prove credibili» e «chiari schemi di violazioni del diritto internazionale umanitario da parte delle forze russe nella loro condotta delle ostilità» in Ucraina. L’indagine riguarda gli eventi dal 24 febbraio all’1 aprile, non coprendo quindi le atrocità commesse nelle vicinanze di Kiev e a Bucha.

Se le forze russe «avessero rispettato i loro obblighi» sanciti dal «diritto internazionale umanitario in termini di distinzione, proporzionalità e precauzioni negli attacchi» e riguardo a luoghi «particolarmente protetti come gli ospedali, il numero di civili uccisi o feriti sarebbe rimasto molto più basso», osserva l’Osce, sottolineando che «allo stesso modo, sarebbe stato danneggiato un numero considerevolmente inferiore di case, ospedali, beni culturali, scuole, edifici residenziali a più piani, stazioni idriche e sistemi elettrici».

L’Organizzazione con sede a Vienna indica anche che gli esperti hanno individuato «alcune violazioni e problemi relativi a pratiche imputabili all’Ucraina» con particolare riferimento al «trattamento dei prigionieri di guerra». In generale, tuttavia, «non è stato possibile confermare le accuse avanzate" da Mosca «secondo cui l’Ucraina e non le forze russe avrebbero causato alcune delle morti, ferite o distruzioni attribuite alla Russia dai media, dalle autorità ucraine e dalle ong» e «le violazioni commesse dalla Federazione Russa sono di natura e portata di gran lunga più ampie».

Nel periodo sotto esame la Missione non è stata in grado di concludere se «l'attacco russo all’Ucraina di per sé possa qualificarsi come un attacco diffuso o sistematico contro una popolazione civile» ma «ritiene che alcuni modelli di atti violenti» contro i diritti umani «che sono stati ripetutamente documentati, come uccisioni mirate, sparizioni forzate o rapimenti di civili, inclusi giornalisti e funzionari locali, possono soddisfare questa qualifica». «Qualsiasi singolo atto violento di questo tipo, commesso nell’ambito di un tale attacco e con la consapevolezza di esso, costituirebbe allora un crimine contro l’umanità», scrive l’Osce. (ANSA).

«L'Ucraina è una scena del crimine» è stata invece la dichiarazione del procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), che oggi ha visitato la città di Bucha, teatro di centinaia di uccisioni di civili che l’Ucraina ha attribuito alle forze russe che l’hanno occupata per diverse settimane. «Siamo qui perché abbiamo motivi ragionevoli per credere che vengano commessi crimini all’interno della giurisdizione del tribunale. Dobbiamo dissolvere la nebbia della guerra per arrivare alla verità», ha aggiunto Karim Khan ai giornalisti.

Secondo il primo viceministro degli Interni ucraino Evgeny Yenin, intervistato da Repubblica, da febbraio ad oggi sono stati commessi «più di 5600» crimini di guerra» che però, secondo gli 007, Mosca avrebbe ordinato di nascondere distruggendo le prove. E un portavoce dell’amministrazione militare regionale fa sapere che «le forze russe hanno attaccato il villaggio di Novodanylivka, nella regione di Zaporizhzhia, con bombe al fosforo», mentre «più di 100 civili» fra i quali anziani e bambini, sarebbero stati uccisi nella regione di Sumy.

Da parte russa si fa sapere invece che «il Comitato Investigativo» del Paese ha avviato indagini «sull'abuso e la tortura dei militari russi in Ucraina». Mosca denuncia inoltre la presenza in Ucraina dei «caschi bianchi», uno «strumento occidentale per inscenare 'false flags' - operazioni in cui fingono di essere dello schieramento opposto - con armi chimiche e per sfruttare l’agenda dei diritti umani nell’interesse e a vantaggio del loro cliente». E chiede a Washington di «smettere di fare disinformazione sulle armi chimiche», sostenendo di avere distrutto i propri arsenali nel 2017.

Di fatto, comunque, il conflitto ha aperto una gravissima crisi umanitaria, che vede come vittime soprattutto i bambini. L'Unicef riferisce che «dopo sei settimane, quasi 3 milioni di bambini in Ucraina hanno bisogno di assistenza. Più di 4,5 milioni di persone, oltre il 90% delle quali sono donne e bambini». E’ salito inoltre a 1.892, secondo l’Onu, il numero i civili uccisi, e 2.558 feriti, dall’inizio dell’invasione russa. Fra i bambini, secondo i dati diffusi dall’ufficio del Procuratore generale ucraino, le vittime sono 191.

