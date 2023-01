Ucraina: Unicef, 'bambini feriti sotto le macerie a Dnipro'

ROMA, 15 GEN - "Come Unicef in Ucraina abbiamo informazioni di molti bambini feriti dall'attacco che ha colpito un edificio residenziale a Dnipro ieri. I bambini e le infrastrutture civili non sono un target. I bambini devono essere protetti in ogni momento". Lo afferma il portavoce dell'Unicef Italia, Andrea Iacomini. "Sono troppe le vite stroncate dall'attacco a Dnipro. Molti bambini e bambine continuano a rimanere feriti, traumatizzati con attacchi ogni giorno in Ucraina. Chiediamo pace per ogni bambina e bambino, ora", conclude il portavoce.

