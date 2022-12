Ucraina: Usa, guerra non finirà nei prossimi mesi invernali

WASHINGTON, 14 DIC - Gli Stati Uniti ritengono che la guerra in Ucraina "non finirà nei prossimi mesi invernali". Lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing virtuale con la stampa. "Tutti noi vorremmo che la guerra in Ucraina finisse oggi o all'inizio del prossimo anno. Ma da quello che vediamo sul terreno e dai combattimenti intensi che sono in corso e' molto difficile che ciò accada", ha aggiunto.

