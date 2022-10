Ucraina, Usa: nuovi pacchetti di armi nei prossimi giorni

WASHINGTON, 10 OTT - Gli Stati Uniti "invieranno nuovi pacchetti di armi a Kiev nei prossimi giorni e continueranno ad aiutare l'Ucraina a difendersi per tutto il tempo necessario". Lo ha detto in un'intervista alla Cnn il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby. Karim Ahmad Khan, il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), ha assicurato che ci sarà giustizia per i crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina. Il diritto internazionale, ha detto Khan parlando con la Cnn, "garantirà che ci sarà un giorno della resa dei conti in Ucraina e in altre situazioni in cui qualsiasi bullo, qualsiasi individuo con una pistola o un missile, o con la capacità di infliggere terrore ai più vulnerabili, si renderà conto che la legge esiste". "La legge può non essere così forte come molte persone vorrebbero, ma non è così debole come molte persone pensano", ha sottolineato il capo della Cpi raccontando che ci sono suoi uomini "nei bunker in Ucraina insieme a civili, donne e bambini. Siamo lì per arrivare alla verità".

