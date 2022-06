ROMA, 09 GIU - "Questo pomeriggio avremo un dibattito tra il sindaco di Mariupol e gli architetti ucraini" perchè "ricostruiremo l'Ucraina: dobbiamo farlo e lo faremo" perchè "è un nostro obbligo morale" che va messo in atto "nel modo giusto, con lo spirito del nuovo Bauhaus europeo". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all'apertura del festival Internazionale New European Bauhaus in corso al Maxxi a Roma.

