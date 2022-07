Ucraina: von der Leyen, Mosca deve pagare un prezzo alto

BRUXELLES, 15 LUG - "La brutale guerra della Russia contro l'Ucraina continua senza sosta. Pertanto, oggi proponiamo di inasprire le nostre dure sanzioni Ue contro il Cremlino, applicarle in modo più efficace e prorogarle fino a gennaio 2023. Mosca deve continuare a pagare un alto prezzo per la sua aggressione". Lo dichiara la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella nota della Commissione in cui si annunciano nuove misure per rafforzare le sanzioni contro la Russia per la guerra all'Ucraina.

