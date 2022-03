ROMA, 02 MAR - "Siamo in attesa di segnali positivi sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea": lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un tweet in cui riferisce di una telefonata col presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

