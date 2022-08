Ucraina: Zelensky, 'cerco colloqui diretti con Xi Jinping'

PECHINO, 04 AGO - Il presidente Volodymyr Zelensky cerca "colloqui diretti" con l'omologo cinese Xi Jinping per aver aiuto a porre fine all'invasione russa dell'Ucraina. E' lo stesso Zelensky ad affermarlo in un'intervista al South China Morning Post, precisando di voler esortare Pechino a usare il suo potere economico e politico per spingere Mosca a conformarsi alle norme internazionali. "E' uno Stato molto potente. È un'economia potente. Quindi può influenzare politicamente ed economicamente la Russia". La Cina è anche un membro permanente del Consiglio di sicurezza Onu, ha detto Zelensky nell'intervista di 40 minuti su Zoom.

