Ucraina, Zelensky: impegno a continuare trattare con la Russia

NEW YORK, 13 MAR - Il presidente Volodymyr Zelensky si impegna a continuare le trattative con la Russia e, in un nuovo video, afferma che la delegazione dell'Ucraina per i negoziati ha il "chiaro compito" di fare il possibile per assicurare un incontro con Vladimir Putin. Zelensky da tempo chiede un incontro col suo omologo russo, ma finora la sua richiesta non è stata ascoltata dal Cremlino. Zelensky ha chiesto al suo omologo americano Joe Biden di aumentare la pressione sulla Russia e imporre ulteriori sanzioni a Mosca prendendo di mira non solo le elite del Cremlino e della Duma, ma anche i componenti dei governi regionali. Lo riporta il Washington Post, citando alcune fonti a conoscenza dei contenuti della conversazione telefonica di venerdì scorso fra Biden e Zelensky. Il presidente ucraino torna anche a mettere in guardia la Nato: senza una fly-zone è "solo questione di tempo" prima che un missile russo cada sul territorio dell'Alleanza atlantica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA