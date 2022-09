ROMA, 02 SET - "La protezione della centrale nucleare è una tutela contro il disastro nucleare". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento in video collegamento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Non possiamo permettere rischi nucleari", ha aggiunto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA