Ucraina: Zelensky, russi ammassano forze nel Donbass

ROMA, 02 APR - "Le forze russe si stanno ammassando nel Donbass, verso Kharkiv, e si stanno preparando per attacchi ancora più potenti". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso online. "Ora i russi si stanno ritirando dal nord dell'Ucraina - ha aggiunto - in un modo lento ma evidente. Chiunque torni in questa zona deve stare molto attento. È ancora impossibile tornare alla vita normale, bisogna aspettare che la nostra terra venga bonificata e finché si sarà certi che non ci saranno nuovi bombardamenti".

