Ue chiede di attivare protezione temporanea per ucraini

BRUXELLES, 02 MAR - La Commissione europea propone di attivare la direttiva per la protezione temporanea per dare assistenza immediata alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Agli sfollati sarà concesso un permesso di soggiorno e l'accesso all'istruzione e al mercato del lavoro. "Dall'invasione militare russa dell'Ucraina, oltre 650mila persone sono fuggite nei vicini Stati membri dell'Ue", sottolinea Bruxelles. L'esecutivo comunitario presenta anche linee guida per una migliore gestione degli arrivi alle frontiere con l'Ucraina e raccomanda l'istituzione di "corsie speciali di sostegno di emergenza per incanalare gli aiuti umanitari".

