Ue conferma congelamento 65% fondi coesione per Ungheria

BRUXELLES, 30 NOV - La Commissione Ue, constatando che l'Ungheria "non ha fatto i progressi necessari sulle riforme", ha deciso "di mantenere la sua proposta iniziale del 18 settembre di sospendere il 65% degli impegni per tre programmi operativi nell'ambito della politica di coesione, per un importo di 7,5 miliardi di euro". E' quanto annuncia l'esecutivo europeo. La proposta deve essere votata ora dal Consiglio Ue, che ha tempo fino al 19 dicembre per esprimersi.

