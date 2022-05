Ue ribadisce, 'conto in rubli non in linea con sanzioni'

BRUXELLES, 19 MAG - "Il commissario Gentiloni ieri non ha mai parlato di un secondo conto in rubli. Ha detto che i contratti sono in euro o dollari, che le aziende pagano in euro o dollari e che se pagano in rubli violano le sanzioni. Nelle nostre linee guide abbiamo detto cosa è possibile fare, ed è possibile aprire un conto" presso Gazprombank "in euro o dollari. E' compito dei Paesi membri attuare le sanzioni e vigilare sulla loro applicazione". E' quanto spiega il portavoce della Commissione Ue Eric Mamer tornando sul dossier del pagamento del gas in rubli. "Rispettare il decreto del Cremlino non è in linea con le sanzioni", ha aggiunto.

