Ue, su risposta a Covid bisogna agire congiuntamente

BRUXELLES, 29 DIC - "Il coordinamento delle risposte nazionali alle gravi minacce transfrontaliere per la salute è fondamentale. Oggi il Comitato per la Sicurezza Sanitaria - Health Security Committee - si è riunito per discutere della situazione del Covid-19 in Cina con gli Stati membri dell'Ue: dobbiamo agire congiuntamente e continueremo le nostre discussioni". Lo fa sapere il profilo Twitter della Commissione Ue che si occupa di salute.

