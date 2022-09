Una suora italiana uccisa in Mozambico

Attentato nella serata di ieri alla comunità di suore comboniane di Chipene, in Mozambico. Una suora italiana, Maria De Coppi, è rimasta uccisa. Lo comunicano le stesse comboniane in una nota della Segreteria generale. «Mi dispiace dover comunicare la tristissima notizia che sr. Maria De Coppi è stata uccisa. Le altre due sorelle sono insieme ai Fidei Donum e stanno aspettando l’arrivo dei Combiniani», scrive Sr. Enza Carini. «Sr. Maria - aggiunge - era in Mozambico dal 1963».

Pubblicità

«Dal 1963 Suor Maria portava aiuto, sostegno, amore, dedizione alle popolazioni del Mozambico. E’ terribile, inaccettabile, dolorosissimo sapere che proprio lì, proprio mentre compiva la sua missione di pace e carità, è stata brutalmente assassinata». Lo afferma in una nota il Presidente del Veneto Luca Zaia, esprimendo il suo «immenso cordoglio» per la morte di Suor Maria De Coppi, originaria di Vittorio Veneto, in un attentato alla missione di Chipene.

«Il primo pensiero - prosegue Zaia - va alla sua famiglia, a tutti coloro (e sono tanti) che le hanno voluto bene, alle Suore Comboniane di cui faceva parte, alla comunità di Vittorio Veneto, da cui era partita tanti anni fa per seguire la sua vocazione missionaria. La meravigliosa vita di bontà e altruismo di Suor Maria - conclude - è finita con un terribile orrore, il che rende la sua figura ancora più grande, indimenticabile».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA