Ungheria: domenica si vota. Orban in leggero vantaggio

BUDAPEST, 01 APR - Domenica si vota in Ungheria, e il premier nazionalpopulista Viktor Orban cerca di ottenere un quarto mandato consecutivo, all'ombra della guerra in Ucraina, lanciando un messaggio pacifista: "noi dobbiamo rimanere fuori da questo conflitto". Per la prima volta, peró, Orban affronta una sfida reale: un'alleanza di sei partiti democratici, guidata da un fuori partito, Peter Marki-Zay, sindaco di una piccola cittadina del Sud. I sondaggi fanno vedere un leggero vantaggio per il partito di Orban, Fidesz, ma l'incertezza è grande. Secondo gli analisti, tutto dipenderà dalla mobilitazione finale. Gli aventi diritto al voto sono 9,7 milioni; a questi potrebbero aggiungersi circa 300 mila voti per corrispondenza da parte degli ungheresi di oltre frontiera, una fonte incontrollabile di brogli elettorali. Si eleggono 199 deputati del Parlamento, 106 in circoscrizioni uninominali con maggioritario secco, 93 in liste con proporzionale con uno sbarramento del 5%.

