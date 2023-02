Unicef: siccità Kenya, figlie in sposa in cambio di bestiame

NAIROBI, 06 FEB - L'emergenza alimentare, frutto della devastante siccità che ha colpito il Kenya, particolarmente nel nord del paese, ricade doppiamente sulle donne: Unicef Kenya segnala l'aumento delle pratiche di mutilazione genitale femminile (Fgm), anche a causa dell'esigenza delle famiglie di combinare matrimoni per le figlie. Cammelli, bovini ed ovini stanno morendo e i genitori nella Contea di Marsabit non vedono altra soluzione. "Alcune ragazze vengono date in sposa per ricostituire le scorte di famiglia che sono state spazzate via dalla siccità", spiega il dirigente di Unicef Kenya Jackson Onyando, come riporta il quotidiano The Standard. Jeremy Ledaany, dirigente del settore Turismo, Cultura, Genere e Servizi sociali di Marsabit, afferma che gli effetti negativi della siccità hanno interrotto anche il programma di alimentazione scolastica e limitato le frequenze. "Attualmente le famiglie sono vulnerabili, non possono permettersi il cibo e le tasse scolastiche per i loro figli - racconta a The Standard - gli stessi figli che possono invece facilmente scambiare con la dote matrimoniale".

