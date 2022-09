NEW YORK, 29 SET - Il governatore della Florida Ron DeSantis ha detto in una conferenza stampa che lo Stato sta indagando su due morti che potrebbero essere collegate all'uragano Ian. "Non sappiamo se siano collegate alla tempesta, ma la nostra ipotesi è che sia probabile", ha spiegato. Quindi ha sottolineato che esiste il potenziale per grandi inondazioni "a centinaia di miglia" dal punto in cui l'uragano Ian ha toccato terra.

