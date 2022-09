Uragano Ian lascia Cuba, 'danni considerevoli'

ROMA, 27 SET - L'occhio dell'uragano Ian, di categoria 3 (su 5) della scala Saffir-Simpson, è uscito dal territorio cubano e si dirige a nord verso il Golfo del Messico e la Florida, dopo aver lasciato "danni considerevoli" sull'isola. L'Istituto meteorologico (Insmet) di Cuba ha indicato in una nota che "il centro dell'uragano Ian ha lasciato il territorio nazionale alle 9:50 (le 15.50 italiane) vicino a Puerto Esperanza, nel comune di Vinales, Pinar del Río". L'occhio dell'uragano è stato stimato a 12 locali (le 18 italiane) a "circa 55 chilometri a nord-est di Puerto Esperanza (Pinar del Río) e 225 chilometri a sud-ovest di Key West, nella penisola della Florida". Nonostante l'uscita dell'occhio dell'uragano, gli effetti di Ian continueranno a farsi sentire a Cuba, con forti piogge e forti venti per tutta la giornata. "Per le prossime 12-24 ore Ian rimarrà un uragano di grande intensità che attraverserà il sud-est del Golfo del Messico, allontanandosi gradualmente dalla parte occidentale di Cuba", ha sottolineato l'Insmet. Le autorità cubane hanno riferito che il passaggio dell'uragano ha provocato "danni considerevoli" sull'isola. Su Twitter, la presidenza cubana ha riportato che la prima segretaria del Partito comunista cubano, Yamile Ramos, ha riferito che "i danni sono considerevoli. Ci sono danni a case, fabbriche di tabacco, strade interrotte, alberi caduti", e "più di 40.000 residenti di Pinar del Rio sono stati evacuati".

