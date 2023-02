ROMA, 13 FEB - L'ambasciata americana in Russia ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare "immediatamente" il Paese: è quanto si legge in un comunicato della sede diplomatica pubblicato online. I cittadini statunitensi che "risiedono o viaggiano in Russia dovrebbero partire immediatamente", recita la nota, che invita ad "esercitare una maggiore cautela a causa del rischio di detenzioni illegali".

