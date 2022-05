Usa: aborto, centinaia di manifestanti davanti Corte Suprema

WASHINGTON, 03 MAG - Centinaia di persone stanno manifestando davanti alla Corte suprema americana in difesa del diritto all'aborto che potrebbe essere messo in crisi da una sentenza del massimo tribunale Usa. "Lasciate le leggi fuori dalle mie mutande", "Il divieto all'aborto è razzista", si legge sui tanti cartelli di protesta sorretti da donne soprattutto ma anche uomini. "My body, my choice", "il mio corpo, la mia scelta", intonano i manifestanti. Alla protesta per il momento c'è uno sparuto gruppo di pro-vita, tre persone che sorreggono un cartello con su scritto "in God we trust" e "mettere fine alla violenza dell'aborto".

