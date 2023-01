ROMA, 11 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato informato del guasto informatico che ha costretto a terra tutti i voli negli Stati Uniti e ha chiesto "un'indagine completa sulle cause", ha scritto in un tweet l'addetto stampa della Casa Bianca, come riferiscono i media Usa.

