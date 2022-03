Usa all'Onu, non parteciperemo a missione peacekeeping

WASHINGTON, 20 MAR - L'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield ha escluso che gli Stati Uniti partecipino ad un eventuale missione di peacekeeping in Ucraina. "Il presidente è stato molto chiaro sul fatto che non schiereremo truppe americane in Ucraina. Non vogliamo che la situazione degeneri in una guerra per gli Usa. Ma sosterremo i nostri alleati della Nato", ha detto la diplomatica rispondendo sul tema alla Cnn. "Abbiamo soldati, come sapete, nei paesi della Nato, e il presidente ha chiarito che se ci sarà un attacco contro uno qualsiasi dei nostri alleati, ai sensi dell'articolo V, li sosterremo e li difenderemo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA