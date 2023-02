Usa:altre 6 settimane di inverno,il verdetto della marmotta Phil

NEW YORK, 02 FEB - Altre sei settimane di inverno. Parola di Phil, la marmotta piu' famosa d'America che, rispettando una tradizione centenaria, emette nel 'Groundhog Day' il suo verdetto climatico. Phil è uscita dalla sua tana e ha visto la sua ombra, il che vuole dire che l'inverno sarà lungo, almeno altre sei settimane. La cerimonia del Giorno della Marmotta si è svolta come di consueto a Punxsutawney, in Pennsylvania. Le previsioni di Phil però non sono sempre corrette: lo sono solo nel 40% dei casi.

