Usa: Amazon, 'stop a pannelli solari sui tetti, rischio incendi'

WASHINGTON, 05 SET - Amazon ha annunciato la chiusura temporanea di tutti i pannelli solari sui tetti dei suoi centri logistici e in altre strutture degli Stati Uniti dopo una serie di piccoli incendi. Lo riporta Cnbc. "A seguito di un piccolo numero di incidenti isolati causati da sistemi solari di proprietà e gestiti da terzi, Amazon ha deciso di spegnerli e ha adottato misure immediate per ispezionare ogni installazione", ha fatto sapere ieri sera un portavoce di Amazon a Fox Business. Secondo i documenti interni ottenuti da Cnbc, sono sei i siti negli Stati Uniti con pannelli solari dove si sono verificati incendi, il 12,7% di tutte le strutture. Uno di questi incendi è scoppiato in un magazzino Amazon a Perryville, nel Maryland, nel giugno 2021 e ha causato danni per 500.000 dollari.

