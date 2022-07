NEW YORK, 23 LUG - "Quando si parla di lotta al cambiamento climatico, non accetterò alcun no come risposta. Nelle prossime settimane userò i miei poteri per trasformare le promesse in azioni del governo formali e ufficiali". Lo twitta il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, assicurando che "farò tutto quello che è in mio potere per vincere la sfida dell'energia pulita".

