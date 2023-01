Usa: Biden ai minimi nei sondaggi, gradimento al 40%

NEW YORK, 19 GEN - Al giro di boa del suo secondo anno alla Casa Bianca, il presidente Joe Biden resta ai minimi di consenso nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione di Reuters/Ipsos, l'approvazione per il suo lavoro è al 40%, solo un punto percentuale in più rispetto al mese scorso. I numeri restano bassi nonostante i risultati lusinghieri per il partito democratico alle elezioni di midterm e il calo dell'inflazione, traguardi offuscati però dalla scoperta di documenti classificati nella sua residenza e in suo ex ufficio. Non sembrano quindi incoraggianti in vista di una sua rielezione. Secondo quanto scrive Reuters citando una sua fonte, il presidente potrebbe lanciare un'altra candidatura alla Casa Bianca già il prossimo mese, dopo il discorso sullo stato dell'Unione il 7 febbraio.

