Usa:Biden ricorda la marcia su Washington,'ancora molto da fare'

NEW YORK, 28 AGO - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ricorda il 59esimo anniversario della marcia su Washington durante la quale Martin Luther King pronunciò il suo discorso 'I have a Dream'. "Mentre siamo a un altro punto di svolta nella storia del nostro Paese, sono orgoglioso che la mia amministrazione lavora ogni giorno per avvicinarci a quel sogno", afferma il presidente americano elencando i progressi fatti, ma notando come "resta ancora da fare. Quasi 60 anni dopo, questo giorno ci ricorda la strada che abbiamo fatto, dove dobbiamo andare e quanto lontano e lungo è il nostro viaggio. E ci ricorda che dobbiamo impegnarci nel lavoro di perfezionare il Paese. Perché come diceva John Lewis la 'democrazia non è uno stato, è un'azione'".

