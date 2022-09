Usa: Brown Jackson giura a Corte Suprema, è prima afroamericana

WASHINGTON, 30 SET - Ketanji Brown Jackson ha giurato alla Corte Suprema in una cerimonia a Washington alla quale erano presenti Joe Biden, la First Lady Jill, la vicepresidente Kamala Harris, il marito Doug Emhoff e il ministro Giustizia Merrick Garland. La prima giudice afroamericana a sedere tra i nove saggi è stata accolta dal presidente della Corte, John Roberts, che dopo il giuramento ha aggiornato la seduta a lunedì mattina alle 10. Brown Jackson, 52 anni, succede Stephen Bryer, che è andato in pensione. Con il suo ingresso non cambia l'equilibrio della Corte che resta controllata da una maggioranza di giudici di nomina repubblicana, 6, contro i 3 democratici.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA