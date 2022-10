NEW YORK, 24 OTT - Adidas sotto pressione in seguito alle polemiche per i commenti antisemiti di Kanye West, il rapper conosciuto come Ye ex marito di Kim Kardashian. Al colosso dell'abbigliamento sportivo molti chiedono di scaricare Ye, da cui hanno preso le distanze anche l'ex moglie e le sue sorelle con messaggi di solidarietà alla comunità ebraica.

