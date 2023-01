WASHINGTON, 06 GEN - Kevin McCarthy è stato bocciato anche alla 13esima votazione per eleggere lo speaker della Camera Usa. Il repubblicano ha tuttavia ottenuto 214 voti, uno in più rispetto all'ultima, dopo che un altro dei 20 ribelli del Grand old party è passato dalla sua parte. Al momento sono 15 i dissidenti che hanno votato per McCarthy.

