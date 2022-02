Usa: Capitol Hill blindata per il discorso di Biden domani

WASHINGTON, 28 FEB - Washington si blinda in vista del discorso sullo Stato dell'Unione che Joe Biden terrà domani sera al Congresso. Il capo della Capitol Police, Tom Menger, ha annunciato che tutto attorno a Capitol Hill sarà reinstallata la recinzione messa dopo l'attacco del 6 gennaio 2021 in previsione di "eventuali manifestazioni di protesta" durante il discorso del presidente ma anche "nelle prossime settimane". La decisione, ha spiegato, è stata presa per "precauzione" e "d'accordo con i servizi segreti". Le autorità temono l'arrivo dei cosiddetti 'Convogli della libertà', i manifestanti che protestano contro le misure anti-Covid che si ispirano ai camionisti canadesi che nelle settimane scorse hanno bloccato il traffico commerciale tra Usa e Canada e messo a ferro e fuoco Ottawa. Domani diverse strade della capitale Usa saranno chiuse al traffico come ogni anno, ha precisato la polizia del Congresso, e circa 700 agenti della Guardia Nazionale saranno schierati per aiutare la polizia locale a gestire eventuali disordini.

