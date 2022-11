Usa:capogruppo dem,noi su strada Germania e Italia anni'30

NEW YORK, 08 NOV - Negli Stati Uniti "si potrebbe ripetere quanto accaduto negli anni 1930 in Germania e in Italia". Lo afferma Jim Clyburn, il capogruppo democratico alla Camera in un'intervista a Fox riportata da Cnn. "I fatti sono chiari. Ho studiato storia tutta la mia vita, ho insegnato storia. E vi posso dire che vedo dei paralleli con la storia degli anni 1930 in Germania e in Italia", spiega Clyburn precisando che votare chi "nega il risultato elettorale" del 2020 e i "bugiardi equivale a sostenere le stesse strutture che hanno portato all'ascesa degli Stati fascisti in Germania e in Italia".

