NEW YORK, 02 GIU - Joe Biden chiederà al Congresso di agire sulle armi nel corso del suo discorso alla nazione in programma in serata. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. "Userà questa occasione per parlare direttamente agli americani", dice Jean-Pierre.

