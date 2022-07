Usa: chiude ristorante Boathouse, icona e istituzione New York

NEW YORK, 21 LUG - La Loeb Boathouse, lo storico ristorante nel cuore di Central Park a New York, chiuderà in ottobre. Il gestore Dean J Poll ha infatti deciso di gettare la spugna citando gli elevati costi del lavoro e dei beni. "E' un posto difficile da gestire per la sua collocazione, per la stagionalità, per l'accesso e per le spese", ha spiegato Poll riferendosi al fatto che il ristorante nel mezzo del popolare parco non è raggiungibile con l'auto. Da quando è stato aperto nel 1983 il locale è passato di mano più volte. E le autorità si augurano che anche questa volta una soluzione si troverà con un nuovo gestore il prima possibile. Il ristorante è una delle istituzioni di New York, teatro di famosi film - quali 'Harry ti presento Sally', 'The Manchurian Candidate' e '27 volte in bianco' - e cornice dei pranzi e delle cene dell'elite della città, inclusa Ivana Trump.

