Usa: Corte suprema mantiene misura Trump per bloccare migranti

WASHINGTON, 19 DIC - Il presidente della Corte suprema americana, John Roberts, ha emesso un provvedimento che mantiene provvisoriamente il cosiddetto 'titolo 42', una misura sanitaria di emergenza introdotta da Donald Trump in nome della lotta al Covid per consentire al governo Usa di espellere senza possibilità di appello i migranti richiedenti asilo che attraversano illegalmente la frontiera col Messico. Un giudice federale aveva stabilito che il provvedimento avrebbe dovuto venir meno mercoledì, ma Roberts ha accolto una richiesta urgente di sospensione presentata da 19 Stati a guida repubblicana, secondo cui la misura è necessaria per evitare un ulteriore aumento dei flussi migratori al confine sud. La sospensione consentirà alla Corte suprema di entrare nel merito del ricorso nei prossimi giorni.

