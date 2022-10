Usa: da miniera a stadio per stare col figlio, la foto è virale

NEW YORK, 28 OTT - Esce dalla miniera e senza la possibilità di farsi una doccia si precipita allo stadio per assistere col figlio ad una partita di basket. Il volto nero e in abiti da lavoro di Michael McGuire non è passato inosservato sugli spalti della Rupp Arena in Kentucky e una foto scattata da un fan è diventata viral sui social media. Secondo quanto detto dallo stesso McGuire durante un'intervista, c'erano solo 45 di tempo a disposizione per arrivare in tempo per l'inizio della partita e far sì he il figlioletto Easton godesse a pieno della sua prima esperienza allo stadio. "O andavo diritto lì (allo stadio, ndr) - ha spiegato - oppure avrei perso metà della partita per andare a casa, fare una doccia e cambiarmi". Ha deciso quindi di non rischiare di deludere il piccolo e si è tenuto addosso la tuta sporca da lavoro oltre che il volto completamente annerito. La foto è stata notata anche dall'allenatore John Calipari della squadra giovanile di basket della Kentucky University il quale ha deciso di regalare a tutta la famiglia dei biglietti Vip.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA