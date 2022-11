Usa, democratici mantengono il controllo del Senato

NEW YORK, 12 NOV - La democratica Catherine Cortez Masto è rieletta in Nevada. La sua vittoria regala ai democratici il controllo del Senato. E' quanto emerge dalle proiezioni dei media americani. Cortez Masto ha mantenuto il seggio per i democratici, che salgono così a 50 seggi in Senato, ai quali si aggiunge il voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris. I repubblicani restano fermi a 49 seggi quando ne resta uno da assegnare, quello in Georgia che sarò deciso al ballottaggio del 6 dicembre.

